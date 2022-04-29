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السيد نصر الله: الشعب الفلسطيني أثبت للجميع انه لن ينسى قضيته

السيد نصر الله: الشعب الفلسطيني أثبت للجميع انه لن ينسى قضيته
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال الأمين العام لحزب الله في لبنا السيد حسن نصرالله إن“يوم القدس العالمي هو مناسبة للإضاءة على أحقية قضية فلسطين ومظلومية شعبها. وشدد على ان الشعب الفلسطيني اليوم هو اكثر أملا واشد يقينا بمسار التحرير الاتي.

العالم - لبنان

وأشار السيد نصر الله في كلمة له خلال المهرجان الذي يقيمه حزب الله الجمعة بمناسبة يوم القدس العالمي الى ان “الهم الاول للامام الخميني في يوم القدس كان كيف تبقى القدس في دائرة الوعي والامل والعمل”، وتابع “منذ بداية تأسيس هذا الكيان الغاصب عمل رعاته وسادته وحركته الصهيونية من اجل تثبيت وترسيخ وحماية هذا الكيان”، واضاف “عملوا على مسارات عديدة منها مسار النسيان، ان ام يجعلوا الشعب الفلسطيني والشعوب تنسى وراهنوا على الوقت”.

وقال السيد نصر الله “اليوم من خلال احداث السنوات الماضية وهذه السنة نؤكد ان هذا مسار النسيان سقط”، وأكد “اليوم فلسطين والقدس في الذاكرة والعقل والقلب والوعي والارادة والامل والتطلع الى المستقبل”، ولفت الى ان “من هذه المسارات مسار التيئيس وان ييأس الشعب الفلسطيني والامة من امكانية استعادة فلسطين والمقدسات الاسلامية والفلسطينية”.

واوضح السيد نصر الله ان “المجازر الصهيونية لم تتوقف بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة والهزائم العربية المتلاحقة والخذلان الرسمي العربي ودخول بعض الدول في الصلح مع "اسرائيل" ، مسار التطبيع من اهدافه التيئيس، والصراعات العربية البينية والاحداث الداخلية في الدول العربية والاسلامية كلها تصب في خدمة مسار التيئيس”، واضاف ان “مسار التيئيس ايضا سقط ويسقط في كل يوم نشهد فيه مظاهرات او ينفذ شاب او شابة فلسطينية عملية جهادية او ينطلق صاروخ ومسيّرة او يرفع فيه الفلسطينيون استعدادتهم للمواجهة المقبلة وترتفع قبضاتهم في الاقصى وفي كل يوم تشرع فيه البنادق في الضفة وجنين”.

يتبع..

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