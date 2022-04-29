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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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السيد نصر الله: مسار الانهاك لا يمكن أن يؤد الى نسيان قضية فلسطين
السيد نصر الله: اليوم قائد الثورة الاسلامية أكد الالتزام الجاد والقطعي تجاه دعم القضية الفلسطينية وحركات المقاومة في المنطقة
السيد نصر الله: الهدف الاساسي من الحصار والعقوبات والحروب والضغوط التي تمارس ضد دول محور المقاومة هو التخلي عن القدس
السيد نصر الله: الشعب الفلسطيني أثبت للجميع بانه لن ينسى قضيته والرهان على هذا الامر رهان خاسر
السيد نصر الله: مسار النسيان وفقدان الامل تجاه القضية الفلسطينية فشل
السيد نصر الله: أمريكا والكيان الصهيوني وكل من معهم راهنوا على نسيان القضية الفلسطينية مع الوقت وترسيخ الكيان كقوة في المنطقة
السيد نصر الله: ان يوم القدس العالمي مناسبة لإلقاء الضوء على مظلومية الشعب الفلسطيني
السيد نصر الله: ان يوم القدس العالمي مناسبة لإلقاء الضوء على مظلومية الشعب الفلسطيني
كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمناسبة يوم القدس
بعد قليل.. كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بمناسبة يوم القدس
السيد نصر الله: ان يوم القدس العالمي مناسبة لإلقاء الضوء على مظلومية الشعب الفلسطيني
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش
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