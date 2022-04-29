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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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السيد نصر الله: أكبر رد على التطبيع مع الاحتلال هو العمليات الفدائية الاخيرة في الداخل المحتل
السيد نصر الله: يجب أن يواجه التطبيع بكلمة وموقف ويجب أن يدان
السيد نصر الله: يجب على كيان الاحتلال أن يعلم بأن زوال المسجد الاقصي والمقدسات الاسلامية في فلسطين يعني زوال اسرائيل
السيد نصر الله: تحرير فلسطين لا يحتاج إلى أقوى الجيوش وإنما مجاهدون يسلبون المحتلين أمنهم وراحتهم ليغادروا الأراضي المحتلة
السيد نصر الله: مستقبل كيان العدو الإسرائيلي قائم على معادلة "الاحتلال والأمن" لكنها سقطت خلال الاسابيع الماضية
السيد نصر الله: العمليات المنفردة دفعت العدو إلى الإختباء خلف الجداران والأسوار
السيد نصر الله: العمليات المنفردة هزت ثقة الاسرائيليين بقوتهم وجيشهم
السيد نصر الله: العمليات المنفردة في الأراضي المحتلة تطور نوعي حيث لا يحتاج منفذها إلى غرفة عمليات وقيادة ولا امكانيات هائلة
السيد نصر الله: العمليات المنفردة هي أخطر ما يواجهها الكيان الاسرائيلي
السيد نصر الله: المقاومة المسلحة والانتفاضة الشعبية يجب أن تسيرأ جنبا إلى جنب
السيد نصر الله: الهدف الاساسي من الحصار والعقوبات والحروب والضغوط التي تمارس ضد دول محور المقاومة هو التخلي عن القدس
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش
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