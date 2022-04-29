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اندونيسيا ترفض تقديم الأسلحة لاوكرانيا

اندونيسيا ترفض تقديم الأسلحة لاوكرانيا
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أنه رفض طلب نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إمداد كييف بالسلاح.

العالم - اسيا والباسفيك

وقال ويدودو أثناء مؤتمر صحفي افتراضي عقده اليوم الجمعة، وفقا لقناة "سي إن إن إندونيسيا"، إن زيلينسكي طلب منه تصدير أسلحة إلى أوكرانيا، غير أنه أكد في المقابل أن جاكارتا لا تستطيع تلبية هذا الطلب بسبب المبادئ التي تسترشد بها في السياسات الخارجية.

وأوضح الرئيس الإندونيسي أن جاكارتا تتبع مبدأ "السياسة الحرة والنشطة"، مضيفا أن دستور البلاد لا يسمح لحكومتها بإمداد دول أخرى بالسلاح.

وقال: "بودي التأكيد أنه لا يجوز لإندونيسيا دعم دول أخرى من خلال تصدير أسلحة إليها، وفقا لمبادئها السياسية الخارجية والدستور".

وينص الدستور الإندونيسي على أن الدولة تمتنع عن الوقوف إلى جانب أي دولة في أي نزاع وتسهم بشكل نشط في تسوية النزاعات والخلافات على الصعيد الدولي سياسيا.

في الوقت نفسه، تعهد ويدودو بتقديم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، وشدد على ضرورة وقف الأعمال القتالية فورا في أراضي هذا البلد، معربا عن استعداد إندونيسيا للإسهام في المساعي السلمية الرامية إلى تسوية النزاع بين موسكو وكييف.

ودعا الرئيس الإندونيسي زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في جزيرة بالي في نوفمبر القادم.

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