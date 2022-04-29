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العراق: الإعلام الأمني يكشف حقيقة فيديو نشرته 'داعش'

العراق: الإعلام الأمني يكشف حقيقة فيديو نشرته 'داعش'
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

ردت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، على مقطع مصور نشره الإعلام التابع لتنظيم "داعش" الارهابي.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعد الضربات الموجعة التي جاءت بيد رجال العراق الأبطال في قواتنا الأمنية الباسلة، تحاول عصابات داعش الإرهابية إيجاد نصر مزيف لها من خلال ماكنتها الإعلامية الفاشلة بعد أن قامت ببث مقطع فيديو على وكالة أعماق البائسة تدعي فيه مشاهد حصرية تظهر ما اسمته حاجزا أمنيا لعناصر عصابات داعش الإرهابية نصب بتاريخ يوم الخميس ٢٨ نيسان ٢٠٢٢ على الطريق الدولي غربي محافظة الأنبار".

وبينت، ان "هذا الفيديو كان عام ٢٠١٧ وقد اتخذت في وقتها القوات الأمنية الإجراءات المناسبة لهذا الموضوع".

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