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السيد نصر الله: أقول للصهاينة بأن مناوراتكم لا تخيفنا ونحن جاهزون للتصدي لاي حماقة قد تصدر منكم

الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

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