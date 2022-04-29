يوم القدس العالمي يوم لإحياء ثقافة المقاومة ومقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني

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43 عاما وما زالت إحياء ذكرى يوم القدس العالمي تحتل أهمية كبيرة جدا في قلوب كل شرفاء واحرار العالم.

واذكر بانني قد احتفلت بهذا اليوم يوم القدس العالمي وأنا طالب في المرحلة الابتدائية في مدينة عدن عاصمة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل وحدة اليمن في العام 1990م الذي كانت إحدى دول جبهة التصدي والصمود الذي شكلت بعد زيارة السادات الي الكيان الصهيوني التطبيع معهم في العام 1977م.

وكانت عدن في جنوب اليمن ملتقى لكل احرار العالم الراقصين التطبيع مع الكيان الصهيوني ومازالت حتي اليوم تقاوم الاحتلال والعدوان السعودي الإماراتي والتطبيع مع الكيان الصهيوني

وما زالت اليوم اليمن رغم الاوجاع الحصار والحرب والعدوان والاحتلال السعودي الاماراتي على مدى 8 ستوات تقف مع قضية الشعب العربي الفلسطيني وضد التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وما خروج الملايين من ابناء شعبنا اليمني في مسيرات تضامنية واحياء يوم في القدس العربي كل عام في العديد من المدن اليمنية تأكيد صادق لوفاء اهلنا في اليمن للقضية الفلسطينية، حيث امتزج الدم اليمني مع الفلسطيني في معارك 1948، ومن ثم في معارك صبرا وشاتيلا وبيروت وقدمت اليمن كل الدعم للفلسطينيين في معاركهم النضالية من اجل تحرير فلسطين وكل فلسطين.

ولذلك اتمنى الاهتمام بالأم والطفولة وثقافة الطفل وغرس ثقافة المقاومة في نفوس أطفالنا في عالمنا العربي الإسلامي.

فهذه الأجيال المتسلحة بالعلم والعمل وثقافة المقاومة هي التي تقاوم الصهيونية اليوم في القدس والمدن الفلسطينية في كل فلسطين وكل مكان وهي التي تقوم بإحياء يوم القدس العالمي في المدن الفلسطينية وكل بقاع الارض

تحية لكم في يوم القدس العالمي وعهد لكم أننا على درب النضال التحرري والمقاومة ومقاومة التطبيع سائرون.