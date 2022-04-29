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انطلقت من امام مسجد الفرقان في مخيم برج البراجنة يتقدمها حملة الاعلامة والفرق الكشفية بمشاركة ممثلين عن الفصائل والقوى السياسية والشعبية.

واكد خلالها المشاركون على حق العودة والمقاومة لتحرير كامل التراب المحتل وفي طليعتها القدس الشريف.

يوم القدس لم يخل من مواقف لشخصيات لبنانية واسلامية اعتبرت تحرير القدس اولوية في الجهاد حتى دحر اخر محتل وغاصب .

وقال محمد جواد فيروز نيا السفير الايراني في بيروت:" كل سنة تزداد الاحتفالات ما يدل على دعم مكثف ومتزايد للشعب الفلسطيني من قبل الأمة الاسلامية".

يشار الى ان حزب الله احيا المناسبة بمهرجان جماهيري كبير في الضاحية الجنوبية تحدث فيه الامين العام السيد حسن نصرالله . هذا ونظم حزب الله مسيرة قوارب بحرية جابت شاطئ مدينة صور تحمل الاعلام الفلسطينية.



كما واقيمت العديد من الفعاليات والندوات الثقافية في اكثر من منطقة لبنانية ركزت على اهمية يوم القدس واحيائه حتى تبقى فلسطين في ضمير الامة حتى تحريرها من رجس الاحتلال.

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