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مراسل العالم: انفجار لغم ارضي من مخلفات تنظيم داعش الارهابي في بلدة المريعية بريف ديرالزور الشرقي ما ادى لاستشهاد مواطن وإصابة اخر

الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

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