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مكتب بارزاني يكشف حقيقة انباء مقاطعة مقتدى الصدر له

مكتب بارزاني يكشف حقيقة انباء مقاطعة مقتدى الصدر له
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

أصدر مكتب رئيس الحزب الديقراطي الكردستاني في العراق مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، توضيحاً حول حقيقة الأنباء التي تحدثت عن رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الرد على اتصالات "بارزاني".

العالم - العراق

وقال المكتب في بيان ، "تداولت بعض وسائل الاعلام العراقية والكردستانية خبر غیر صحیح یزعم بأن السید مقتدى الصدر لا يستجيب لمكالمات الرئيس بارزاني".

وأضاف البيان أنه "لتوضيح الحقيقة للراي العام في العراق وكردستان نؤكد بأن هذا الموضوع لیس له اساس من الصحة، وهو بعيد كل البعد عن حقيقة الاحترام الكبير والثقة العميقة والعلاقة المتینة بين الرئيس بارزاني والسيد مقتدى الصدر، وهؤلاء الذين ينشرون مثل هذه الشائعات يهدفون إلى التغطية على إخفاقاتهم وفشلهم في العملية السياسية".

وتابع، "يبدو ان البعض استغل قلة التواصل السياسي تقديرا لشهر رمضان المبارك وفبرك هذه الاخبار المختلقة".

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