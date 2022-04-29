مكتب بارزاني يكشف حقيقة انباء مقاطعة مقتدى الصدر له

العالم - العراق

وقال المكتب في بيان ، "تداولت بعض وسائل الاعلام العراقية والكردستانية خبر غیر صحیح یزعم بأن السید مقتدى الصدر لا يستجيب لمكالمات الرئيس بارزاني".

وأضاف البيان أنه "لتوضيح الحقيقة للراي العام في العراق وكردستان نؤكد بأن هذا الموضوع لیس له اساس من الصحة، وهو بعيد كل البعد عن حقيقة الاحترام الكبير والثقة العميقة والعلاقة المتینة بين الرئيس بارزاني والسيد مقتدى الصدر، وهؤلاء الذين ينشرون مثل هذه الشائعات يهدفون إلى التغطية على إخفاقاتهم وفشلهم في العملية السياسية".

وتابع، "يبدو ان البعض استغل قلة التواصل السياسي تقديرا لشهر رمضان المبارك وفبرك هذه الاخبار المختلقة".