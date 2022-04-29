ايران تقضى على خلية تابعة لزمرة 'كوملة' الإرهابية

العالم - إيران

قالت مديرية الامن في محافظة كردستان في بيان: ان زمرة كوملة، التي لها تاريخ من الأعمال الإرهابية واغتيالات المواطنين، في السنوات الأخيرة بتوجيه من قبل أجهزة المخابرات الاجنبية بهدف الانحراف عن المطالب المهنية والاجتماعية بالإضافة إلى القيام بأنشطة سرية والدعاية المنظمة ضد الإسلام واعطاء صورة قاتمة عن البلاد.

واضاف البيان: ان أعضاء هذه الخلية الذين يتم توجيههم من الخارج كانوا يعتزمون التعتيم على يوم القدس العالمي للقدس ويوم العمال من خلال القيام باعمال لتعكير صفو الامن العام.

ومن انشطة هذه الخلية الارهابية ، جمع المعلومات من المهن والمشاكل الاقتصادية ، والتحريض على التجمعات أمام المؤسات الحكومية, وحاولة إثارة الاشتباكات وأعمال الشغب، وتوثيق التجمعات ونشر أخبار كاذبة عن قتل أو انتحار النساء الكرديات، وإهانة المقدسات الدينية.

يذكر ان انه بعد انتصار الثورة الإسلامية، ارتكبت زمرة كوملة الإرهابية جرائم في المناطق الكردية ، خاصة في محافظة كردستان، لن تمحى من اذهان عقول أهالي المنطقة، من بينها حرق رجل دين سني وسط كتبه، واغتيال فرشته باخوبشي أمام عائلتها، وأسره وتعذيب وأخيراً استشهاد ناهيد فاتحي كرجو، وقتل الإخوة نمكي بطريقة مأساوية والعديد من الجرائم الاخرى.