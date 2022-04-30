السيد نصرالله يحذر من انّ إيران قد تضرب "إسرائيل" مباشرة في حال..

العالم- لبنان

وشدد السيد نصر الله خلال كلمة في يوم القدس العالمي، على المعادلة الإقليمية حول القدس، ودعا دول المنطقة الى توجيه رسالة بأن زوال القدس والمقدسات يعني زوال الكيان الإسرائيلي. وقال السيد نصر الله إن العمليات المنفردة في الداخل الفلسطيني عززت القلق الوجودي للكيان المحتل.

وخاطب الاسرائيليين، بالقول إن أي عمل عدواني ‏صغير أو كبير سيتم الرد عليه سريعا ومباشرة، ولن تسمعوا جملة الاحتفاظ بحق الرد.

واضاف السيد نصر الله: وجهت ايران رسالة واضحة علنية واريد ان اضيف الى الرسالة العلنية رسالة غير علنية، لقد علمت ان الجمهورية الاسلامية ابلغت دول المنطقة التي طبّعت مع "اسرائيل"، واقامت علاقات مع "اسرائيل" وقد تفتح قواعد لاسرائيل عندها، ان اي اعتداء على ايران انطلاقاً من هذه الدول سترد عليه ايران على هذه الدول على القاعدة الاسرائيلية في هذه الدول، ممن كانت هذه الدولة التي انطلق منها العدوان على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وكان آية الله السيد خامنئي قال في كلمة خلال يوم القدس العالمي: انه ما دامَ الكيانُ الغاصِبُ والمجرم الصهيوني يسيطر على القدس، فإنّ أيامَ السنةِ كلَّها يجبُ أن نَعتبرها يومَ القدس. فالقدسُ الشريفُ قلبُ فلسطين، وكلُّ الأرض المغتصبة من البحرِ إلى النهر، هي امتدادٌ للقدس.

واكد السيد خامنئي اكد ان تبلور محور المقاومة كان من أكثر الظواهر بركة في المنطقة مؤكدا ان المقاومة ستطيح بالوجود الصهيوني من فلسطين.