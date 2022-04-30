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مسيرات حاشدة للسوريين بيوم القدس العالمي حملة رمزية عالية

السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

صرخات مدوية رددتها الحناجر في شوارع العاصمة السورية دمشق لاجل القدس.

خاص بالعالم

الالاف تجمعوا في ظلال قلعة دمشق، وحثوا الخطى عبر سوق الحميدية باتجاه ساحة الجامع الكبير في مسيرة ضمت الفلسطينيين والسوريين الذين خرجوا لنصرة القدس وفلسطين كما في حلب وحمص ودير الزور واللاذقية بالرغم من ظروف الحرب على بلادهم، عهدٌ يجددونه في مسيرات يوم القدس العالمي هذا العام تحت عنوان القدس هي المحور.

احياء يوم القدس العالمي في سوريا، كان فيه الموقف مماثلا لخطاب قائد الثورة الإسلامية في ايران السيد علي الخامنئي الذي حمل رسائل عديدة واكد فيه ان التواجد الشعبي والجماهيري الحاشد في مسيرات يوم القدس العالمي كان دفاعا حقيقيا عن القدس.

خارطة الفعاليات الواسعة التي شهدتها دمشق والمحافظات السورية في احياء يوم القدس، حملت معها رمزية عالية، والدعم لصمود المقدسيين تردد صداه في البلاد.

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