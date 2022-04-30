شاهد.. صور من باحات المسجد الاقصى تصل لحد الخيال!

خاص بالعالم

هذا المشهد الذي كنا نراه، لم نعد نراه على الاطلاق، بات الفلسطيني هو بات صاحب الفعل، والمحتل هو من في موقع ردة الفعل والخائف، وكل الاجراءات التي عملها الصهاينة في الشهر الشريف لمنع وصول المصلين المقدسيين وغير المقدسيين الى المسجد الاقصى، كلها باءت بالفشل، لا بل سجل الفلسطينيون بطولات وشجاعة لا مثيل لها على الاطلاق والصورة تتحدث.

مشاهد تبعث على الاعتزاز والافتخار، هذا الشعب الذي يقع تحت الاحتلال، بات يخيف المحتل بالصرخات وبالصوت وبالقبضات بقسم الحماية داخل باحات المسجد الاقصى، وبالزحف البشري الذي جاء من كل المدن الفلسطينة الى المسجد الاقصى، وعدسات المصورين وشاشات التلفزة كشفت لنا صوراً رائعة الى حد الخيال.

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