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لافروف: أمريكا و"الناتو" يبذلان كل ما في وسعهما لإطالة الأزمة الأوكرانية

لافروف: أمريكا و
السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا تؤيد استمرار المفاوضات مع أوكرانيا، منوها بأن جدول المفاوضات مع أوكرانيا يتضمن رفع العقوبات.

العالم-روسيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم السبت، إنه يتعين على أمريكا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) التوقف عن صب الأسلحة على أوكرانيا إذا سعيا بالفعل لإنهاء الصراع، لكنهما يبذلان الآن كل ما في وسعهما لإطالة أمده.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف لوكالة أنباء شينخوا الصينية: "من خلال الدعم العلني لنظام كييف، تبذل دول الناتو كل ما في وسعها لمنع إنهاء العملية من خلال الاتفاقات السياسية".

وكشف وزير الخارجية عن النفاق الواسع النطاق والمعايير المزدوجة التي أظهرتها الدول الغربية مؤخرا من خلال جعل الصراع مستمر حتى "آخر أوكراني".

وقال لافروف: "إذا كانت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مهتمين بالفعل بحل الأزمة الأوكرانية، فعليهما أولا وقبل كل شيء أن يعودا إلى رشدهما ويتوقفا عن تزويد كييف بالأسلحة والذخيرة"، مضيفا أن الشعب الأوكراني لا يحتاج إلى (صواريخ) جافلين وستينغر، بل إلى مساعدات إنسانية".

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