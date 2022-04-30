الخارجیة الايرانية: الخليج الفارسي سیکون رمزا للسلام والصداقة بين دول المنطقة

العالم - ايران

واضافت وزارة الخارجية في بيان اصدره بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي المصادف 30 نيسان : انه طالما کان اسم الخليج الفارسي وما يعادله موجودًا في جميع لغات العالم طوال التاريخ المضطرب للمنطقة.

واکد البیان : منذ آلاف السنين منذ قبل الميلاد حتى الوقت الحاضر أشار المؤرخون والباحثون، إلى اسم الخليج الفارسي أو البحر الفارسي في الكت ، وقصص الرحلات، والوثائق، والخرائط، والبحوث التاريخية، والعديد من الوثائق الدولية باللغات المختلفة وخاصة في المصادر العربية والإسلامية الموثوقة.

واضاف البیان ان إيران تؤکد على مبدأ حسن الجوار وتأمل أن يكون الخليج الفارسي مصدرًا للأمن والاستقرار في المنطقة ورمزًا للسلام والصداقة والتعايش السلمي بين دول المنطقة، کما تأمل ان الآخرین يحترمون إرساء السلام والأمن على أيدي الدول المطلة على الخليج الفارسي.

وجاء في ختام البيان: نهنئ جميع فئات الشعب الايراني وكل الذين بذلوا قصارى جهدهم لحماية هذه الأرض والمياه والمحافظة عليها في هذا اليوم العظيم الذي يذکرنا بطرد المستعمرين والمحتلین من المنطقة ونحیي ذكرى شهداء الخليج الفارسي الأعزاء.