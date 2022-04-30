رشاد العليمي يغادر السعودية متوجها الى الإمارات

العالم - اليمن

وقالت وكالة الأنباء السعودية (وام) الرسمية في خبر مقتضب: “غادر الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن جدة اليوم (أمس)”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وذكرت مصادر مقربة من حكومة المرتزقة احتمالية توجه العليمي والوفد المرافق له الى الإمارات، في أول زيارة رسمية له الى أبو ظبي منذ اختياره لقيادة المجلس الرئاسي مطلع الشهر الجاري، وذلك في اطار المساعي اليمنية لإذابة الجليد في العلاقات الثنائية مع أبو ظبي، بعد توترها خلال السنوات الأخيرة من عهد الرئيس المستقبل عبد ربه منصور هادي، إثر السياسات الإماراتية غير المرغوب بها خلال تلك الفترة.

وفي غضون ذلك، طالبت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعتمدة لدى اليمن، أمس، حكومة المرتزقة بإصلاحات اقتصادية وضرورة خلق استقرار اقتصادي ودفع رواتب الموظفين، للحد من الفقر في البلاد.

وقالت في بيان لها أمس: “ترحب بعثة الاتحاد الأوروبي باعتماد الموازنة اليمنية لسنة 2022 من قبل مجلس النواب يوم 21 نيسان/أبريل، والتي تنسجم هذه الخطوة الهامة مع التطورات الإيجابية الأخيرة في المجال الاقتصادي”.

والخميس 7 نيسان/ إبريل الجاري، انتهت "مشاروات الرياض"، تحت ضغط التحالف بقيادة السعودية بإصدار الرئيس اليمني الفار عبد ربه منصور هادي قرارا أعفى بموجبه نائبه "علي محسن الأحمر" من منصبه، وتشكيل "مجلس قيادة رئاسي"، ونقل كافة صلاحياته إليه.



وأعلن هادي نقل كامل صلاحياته إلى "مجلس القيادة الرئاسي"، برئاسة "رشاد محمد العليمي".



ويضم ما يسمى "مجلس القيادة الرئاسي" سبعة أعضاء، وهم سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة، عبد الله العليمي باوزير، وعثمان مجلي، وعيدروس الزبيدي، وفرح البحسني.