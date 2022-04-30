إحياء يوم القدس العالمي بمسيرات وفعاليات في أكثر من 90 دولة

خاص بالعالم

وشهدتْ العاصمةُ الايرانية طهران واكثرُ من الفِ مدينةٍ ومنطقة مسيراتٍ مليونيةً بالمناسبة، شددَ المشاركون فيها على دعمِ القضية الفلسطينية في مواجهةِ المحتلِ الإسرائيلي، وأكدوا أنّ فلسطين هي قضيةُ كلِ مسلمي العالم.

وعمّتْ معظمَ المناطقِ اللبنانية والمخيماتِ الفلسطينية احتفالاتُ يومِ القدسِ العالمي، وكانَ من أبرزِها احتفالٌ أقامَهُ حزبُ الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومسيرةٌ نظّمتْها الفصائلُ الفلسطينية في مخيمِ برجِ البراجنة للاجئين.

وفي تونس نظمت مسيرات وفعاليات داعمة للشعب الفلسطيني والمقاومة تلتها تظاهرة خطابية وسط العاصمة تونس ثمن خلال المتحدثون الدور الذي تلعبه ايران في مساندة القضية الفلسطينية، مشددين دعم الفلسطينيين بكل الامكانات.

ونظم حزب الرفاه في موريتانيا تظاهرة ومسيرة راجلة عبر خلالها عن تضامنه والشعب الموريتاني مع القضية الفلسطينية، منوها بالدعم الذي تقدم طهران للقدس والفلسطينيين بمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية، وجدد المشاركون وحكومتهم رفضهم أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني المغتصب.

واحتفل مجمع الشيخ حمد النيل الاسلامي في السودان بيوم القدس، بحضور قيادات اسلامية وفكرية وسياسية، شددت على اهمية القدس الشريف ودورها المحوري في تماسك الامة الاسلامية، داعية الى وحدة الصف الاسلامي لمواجهة الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية.

وشهدت المدن الباكستانية لا سيما العاصمة اسلام آباد، لاهور، بيشاور، وكراتشي مسيرات كبرى دعما للشعب الفلسطيني، رفعت خلالها صور قادةِ محورِ المقاومة وعلى رأسهم شهيدُ القدس القائد قاسم سليماني.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد أشاد بمبادرةِ الجمهورية الاسلامية الايرانية باعلانِ هذا اليوم تضامنا مع شعبِ فلسطين المظلوم.

واستُشهد شخصٌ واُصيب العشراتُ إثرَ اطلاقِ قواتِ الشرطة النارَ على المشاركين في مسيراتِ يومِ القدس العالمي بمدينةِ كادونا شماليَ نيجيريا.

كما استَخدمتْ الشرطةُ الغازَ المسيلَ للدموع لتفريقِ المسيراتِ في مدينتي أبوجا وزاريا مَسْقِطِ رأسِ الشيخ الزكزاكي.

وتزامنتْ المناسبةُ مع الذكرى الثامنة لسقوطِ عددٍ من الشهداء في يوم القدس العالمي بنيرانِ الجيشِ النيجيري عامَ ألفين وأربعةَ عشَر.