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هلاك 15 صهيونيا منذ 22 مارس الماضي

هلاك 15 صهيونيا منذ 22 مارس الماضي
السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال موقع "واي نت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية، إن 15 إسرائيليًا قتلوا في غضون شهر خلال سلسلة عمليات فلسطينية كان آخرها عملية إطلاق النار في مستوطنة "أرائيل" الليلة الماضية.

العالم - فلسطين

وقتل جندي صهيوني، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة "أرائيل" المقامة على أراضٍ فلسطينية شمال غربي مدينة نابلس.

وتمكن مقاومون فلسطينيون مسلحون ببندقة آلية رشاشة من إطلاق النار صوب الجندي، قبل انسحابهما من المكان.

وذكر الموقع، أن تلك العمليات بدأت في نهاية شهر آذار/ مارس 2022 وبداية شهر نيسان/ أبريل الحالي.

وأشارت المعطيات، إلى مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في تل أبيب، وسط فلسطين المحتلة، يوم 7 أبريل على يد الشاب رعد حازم من جنين.

وفي 29 مارس الماضي، قتل 5 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في منطقة بني براك، قرب تل أبيب.

وأفاد موقع "واي نت"، بأنه قتل ضابطين إسرائيليين خلال عملية إطلاق نار في الخضيرة، بنهاية مارس/ آذار الماضي. وفي الأسبوع الذي سبق ذلك، قتل 4 إسرائيليين طعنًا في عملية بمدينة بئر السبع.

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