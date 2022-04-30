السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢
١٠:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 18 مسيرة أوكرانية

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 18 مسيرة أوكرانية
السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إسقاط 18 مسيرة وتدمير منشآت عسكرية أوكرانية منها مواقع قيادة، وبطارية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، ومحطة رادار، فضلا عن تصفية مراكز تجمع المسلحين.

العالم-روسيا

وجاء في التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بيومها الـ66:

- خلال الليل تم تدمير خمسة منشآت عسكرية في أوكرانيا، من بينها: مستودعات للذخيرة والوقود، بالإضافة إلى مركز تجمع عسكري للمسلحين، وذلك باستخدام صواريخ جوية عالية الدقة.

- استهدفت المقاتلات الجوية الروسية تسع مناطق لتمركز المعدات العسكرية وتجمع المسلحين، كما تمت تصفية أكثر من 120 متطرفا، بالإضافة إلى تدمير أربع دبابات وست عربات مدرعة.

- تم تدمير أربع منشآت عسكرية أوكرانية: موقعان لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية، وبطارية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، ومحطة رادار.

- خلال الليل استهدفت المدفعية الروسية 389 هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينها: 35 نقطة قيادة، و41 معقلا، و169 منطقة تمركز للمعدات العسكرية والمسلحين، و33 موقعا للمدفعية، بالإضافة إلى 15 مستودعا للأسلحة الصاروخية والمدفعية والذخيرة.

- دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 18 مسيرة أوكرانية، بما في ذلك ثلاث من طراز Bayraktar TB-2 .

- خلال الليل تم إسقاط صاروخين أوكرانيين من منظومة Smerch فوق منطقة دونيتسك الشعبية ومنطقة خاركوف.

روابط ذات صلة

لافروف: العملية الخاصة هي رد فعل روسي على أفعال الناتو في أوكرانيا

شاهد..الحرب في اوكرانيا تضرب زيت النخيل الأندنوسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حركة فتح الانتفاضة تشكر مواقف الإمام خامنئي تجاه قضية فلسطين

شاهد.. حبوبة عون توضح تطلعات حزبها في انتخابات لبنان

عصابات السودان... مجموعات مرعبة وأمن ذاتي خطر

ايران تمنع البنوك المحلية من الاستثمار بالذهب والعقارات

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 18 مسيرة أوكرانية

بعد التقارب المصري التركي.. فضائية 'مكملين' المعارضة تعلن إغلاق مقرها في إسطنبول