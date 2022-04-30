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ايران تمنع البنوك المحلية من الاستثمار بالذهب والعقارات

ايران تمنع البنوك المحلية من الاستثمار بالذهب والعقارات
السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد مدير عام شؤون المصارف والتأمين بوزارة الاقتصاد والمالية الايرانية، منع البنوك المحلية من توظيف استثمارات في الذهب والعقارات.

العالم - ايران

جاء ذلك في اجتماع أقيم اليوم السبت، وضم مدراء البنوك بهدف استعراض الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بشعار العام " دعم شركات المعرفة".

وأوضح " قربان اسكندري" مدير شؤون المصارف بالوزارة، بأن ولأول مرة في تاريخ النظام المصرفي يتم صياغة الاستراتيجيات والسياسات على نحو يستهدف توجيه الموارد نحو الانتاج والانضباط المالي للموسسات الائتمانية وتنويع آليات التمويل والمخصصات وتحسين جودة التعامل بين المؤسسات الائتمانية والناس.

وشدد على أن بموجب الاستراتيجيات الجديدة تمنع المصارف من الاستثمار في الذهب والمسكوكات و العقارات، كشراء المجمعات التجارية والسكنية.

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