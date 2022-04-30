حركة فتح الانتفاضة تشكر مواقف الإمام خامنئي تجاه قضية فلسطين

العالم - فلسطين

وفي ما يلي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة آية الله العظمى الإمام علي خامنئي حفظه الله

قائد ومرشد الثورة الإسلامية الإيرانية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد تابعت اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة وشعبنا الفلسطيني وقواه الوطنية كلمتكم الهامة والرائعة في يوم القدس العالمي الموافق في 29/4/2022، فلقد جاءت كلماتها ومضامينها لتعبر عن موقف الشعب الفلسطيني الثائر في القدس وفي جنين وفي مخيمات الشتات والذي يطالب القيادة الفلسطينية بمواجهة عسكرية شاملة مع الكيان الصهيوني الغاصب.



لقد حملت مواقفكم الداعمة والمساندة والمؤيدة لنضال شعبنا الفلسطيني ولمحور المقاومة الدافع الرئيسي لاستمرار مقاتلة هذا العدو الغاصب، وإن كلماتكم بأنه مادام الكيان الصهيوني الغاصب يسيطر على القدس فإن كل أيام السنة تعتبر يوم قدس، وهذا دليل عمل وبرنامج يهتدي به شبابنا الفلسطيني من أجل الاستمرار في الاشتباك مع الكيان الصهيوني بشكل يومي، وخاصة عندما أشرتم في كلمتكم بان الشباب الفلسطيني الصامد قد أصبح درعاً دفاعيا لفلسطين ويبشرون بالوعد في المستقبل، وهذه رسالة هامة جداً للشباب الفلسطيني المقاوم.



وفي إشارتكم الهامة الى الموقف من التطبيع العربي من قبل بعض الأنظمة الرسمية العربية وبأن الأعمى لا يقود الأعمى، وذاك كلام صريح وواضح بحق المطبلين الذين يهرولون في هذه الأيام من أجل مصافحة العدو الصهيوني وذلك يصب في خدمة أعداء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية وعلى حساب الحقوق الفلسطينية الثابتة، إلا أنهم سوف يذهبون إلى مزبلة التاريخ.



إن هذا التشخيص بأبعاده الفكرية والسياسية يشكل مرشداً وهادياً لكل المناضلين في الأمة بعيداً عن خلط الأوراق والسماح بتسلل مفاهيم خاطئة حول تقديم التنازلات له ومصافحته والاعتراف به والمصالحة معه، والسماح له بالتمدد في أرجاء الوطن العربي.



إننا في اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة نغتنم هذه الفرصة لنعرب لكم عن خالص شكرنا وتقديرينا وتحياتنا ودعائنا لكم بأن يمد الله في عمركم ولكم منا أسمى التحيات النضالية.



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وإنها لثورة حتى النصر

29/4/2022

أمين عام حركة فتح الانتفاضة

أبو حازم الصغير