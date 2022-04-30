الاحتلال يحكم حصار سلفيت بعد عملية "أرئيل"

العالم - فلسطين

من جانبها أحكمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، إغلاق مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب مقتل حارس أمن مستوطنة "أرئيل" برصاص مقاومين مساء الجمعة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة سلفيت وسط إطلاق كثيف للرصاص.



وأفاد رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم زبيدي أن جرافات الاحتلال أغلقت بالسواتر الترابية ثلاث طرق منها المدخل الشمالي الرئيس للمدينة، وبذلك فصلت المحافظة عن بقية محافظات الضفة.



كما دمرت جرافات الاحتلال خط المياه الرئيس المغذي لمدينة سلفيت.

وانتشرت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة عند مفترق بلدة قراوة بني حسان غربي سلفيت، ونصبت الحواجز على مداخل البلدات المجاورة.



واقتحمت بلدتي بديا ودير استيا غرب سلفيت، وشرعت في أعمال "تمشيط" واسعة.



والليلة الماضية قتل مستوطن إسرائيلي، في عملية إطلاق نار على مدخل مستوطنة "ارئيل"، قرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة بنيران المقاومة الفلسطينية.