السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢
١٢:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

تشييع جثمان الشهيد يحيى عدوان..

الاحتلال يحكم حصار سلفيت بعد عملية "أرئيل"

السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

شيعت جماهير فلسطينية جثمان الشهيد يحيى عدوان (27 عامًا) الذي ارتقى برصاص الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية.

العالم - فلسطين

من جانبها أحكمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، إغلاق مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب مقتل حارس أمن مستوطنة "أرئيل" برصاص مقاومين مساء الجمعة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة سلفيت وسط إطلاق كثيف للرصاص.

وأفاد رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم زبيدي أن جرافات الاحتلال أغلقت بالسواتر الترابية ثلاث طرق منها المدخل الشمالي الرئيس للمدينة، وبذلك فصلت المحافظة عن بقية محافظات الضفة.

كما دمرت جرافات الاحتلال خط المياه الرئيس المغذي لمدينة سلفيت.

وانتشرت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة عند مفترق بلدة قراوة بني حسان غربي سلفيت، ونصبت الحواجز على مداخل البلدات المجاورة.

واقتحمت بلدتي بديا ودير استيا غرب سلفيت، وشرعت في أعمال "تمشيط" واسعة.

والليلة الماضية قتل مستوطن إسرائيلي، في عملية إطلاق نار على مدخل مستوطنة "ارئيل"، قرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة بنيران المقاومة الفلسطينية.

روابط ذات صلة

قاليباف: الامة الاسلامیة لن تتاجر بهدفها وهو تحرير القدس

حزب الله يشيد بعملية أرئيل ويؤكد أنّها تثبت يقظة الفلسطينيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تركيا تنسحب من تمرين مشترك للناتو بسبب الخلافات مع اليونان

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية

الاقتصاد الايراني ينمو بدون النفط 5.8 بالمئة

ايران.. استمرار تراجع الاصابات والوفيات بكورونا

تشييع جثمان الشهيد يحيى عدوان.. الاحتلال يحكم حصار سلفيت بعد عملية "أرئيل"

بالوثائق.. عندما لجأ شمعون بيريز الى دولة فلسطين