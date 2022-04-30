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في أكثر من 90 دولة #القدس_هي_المحور

السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

حشود جماهيرية كبيرة في اكثرَ من 90 دولةً، بينَها الدولُ الاسلامية أحيتْ يومَ القدسِ العالمي بمسيراتٍ منددة بالكيان الاسرائيلي الغاصبِ للقدس وتحتَ شعار "القدس هي المحور".

مزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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