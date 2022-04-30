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سرايا القدس: حشود ملايين الأحرار الذين لبوا نداء القدس في يوم القدس العالمي بدول العالم بعثَ بالأمل الذي يكبر كل يوم بالتحرير ودحر الاحتلال

السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

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