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مراسل العالم: الشعب التركي يعتقد ان الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو رفض الاحتلال

السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

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