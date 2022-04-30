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حزب الله اللبناني يدين بشدة التفجيرات الارهابية في كابول

حزب الله اللبناني يدين بشدة التفجيرات الارهابية في كابول
السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

دانت المقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله)، بشدة التفجيرات الارهابية التي استهدفت المصلين في احد مساجد كابول.

العالم - لبنان

وقال حزب الله في بيان، إن هؤلاء التكفيريين الارهابيين هم عصابات من القتلة الذين يكفرون كل من عداهم، فتارة يستهدفون مسجدا للمسلمين الشيعة ويقتلون المصلين الصائمين المؤمنين وتارة يفجرون في مسجد للمسلمين السنة فيقتلون الصائمين الراكعين الساجدين لا يردعهم رادع من الله أو وازع من ضمير او أخلاق وانسانية.

و اعتبر ان “استمرار هذه العمليات الارهابية وتوسعها في اكثر من بلد اسلامي وتركيزها على استهداف المؤمنين اثناء تأدية الفرائض الدينية توجب على علماء الامة الاسلامية والحكومات المعنية مواجهة هذا الفكر الضال وتنظيماته وأدواته، والمبادرة الفورية للقيام بكل الخطوات الممكنة لمواجهة هؤلاء القتلة المجرمين، كما توجب على السلطات في هذه البلاد المستهدفة توفير الحماية الكافية للمواطنين الامنين في ارزاقهم ومساجدهم واتخاذ كل الاجراءات الضرورية على هذا الصعيد”.

وختم البيان “نتقدم من ذوي الشهداء بأحر التعازي والمواساة سائلين الله عز وجل الرحمة للشهداء والعافية التامة للجرحى بحرمة شهر رمضان المبارك”.

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