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العراق..مصرع وإصابة 13 عنصرا من البيشمركة بحادث سير

العراق..مصرع وإصابة 13 عنصرا من البيشمركة بحادث سير
السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

اعلنت مديرية صحة قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، اليوم السبت، عن مصرع عنصر بقوات البيشمركة واصابة 12 اخرين بحادث مروري على الطريق بين جمجمال وسنكَاو.

العالم-العراق

وذكرت المديرية في بيان ان الحادث حصل عصر اليوم عندما انقلبت مركبة تابعة لوزارة البيشمركة من نوع (زيل) على الطريق بين جمجمال وسنكاو قرب قيادة مشاة كركوك (منيله).

واشار الى ان الحادث ادى الى مصرع عنصر بالبيشمركة يدعى نظام جاسم محمد ويبلغ من العمر 51 عاما، واصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة.

واضاف البيان ان فرق النجدة 122 التابعة لمديرية صحة جمجمال هرعت على الفور لإنقاذ المصابين في مكان الحادث، لافتا الى انه تم اسعاف المصابين على الفور ونقلهم الى مركز طوارئ جمجمال وهم الآن تحت العناية الطبية.

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العراق..مصرع وإصابة 13 عنصرا من البيشمركة بحادث سير

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