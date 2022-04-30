ايران.. تفكيك عصابتي تهريب أسلحة وذخائر في خوزستان

العالم - ايران

وصرح العميد سيد محمد صالحي، قائد قوى الامن الداخلي في محافظة خوزستان /جنوب غرب ايران/، في مقابلة مع مراسل وكالة فارس في أهواز، أنه في سياق مواصلة تنفيذ مشروع النهوض بالامن الاجتماعي ومكافحة المهربين ومن بحوزتهم اسلحة غير مرخصة ، تم الإبلاغ عن عصابتين لتهريب الاسلحة والذخائر في مدينة أهواز.

وأضاف ان "رجال الشرطة ومن خلال عمليات الرصد المستمرة تم الكشف عن محل اختباء وتردد ثلاثة عناصر رئيسية في هاتين العصابتين وتم اعتقالهم عبر عمليتين منفصلتين بالتنسيق مع السلطات القضائية.

وأوضح قائد قوى الامن الداخلي في محافظة خوزستان، أنه تمت مصادرة سيارة بهذا الصدد واضاف ان العملية قادت ايضا الى ضبط 62 مسدسًا وبندقية كلاشينكوف بـ 122 مخزن للذخيرة".

وقال العميد صالحي إن المتهمين تم تسليمهم للجهات القضائية واضاف إن استمرار هذه العمليات والتصدي الحازم من قبل الجهاز القضائي سنشهد انشاء الله استتباب الامن في محافظة خوزستان.