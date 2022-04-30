بالفيديو.. احياء يوم القدس العالمي في اسطنبول وامام قنصلية الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

وافاد مراسل قناة العالم في تركيا نضال البرعي: ان ما لمسناه منذ يوم امس خلال فعاليات يوم القدس العالمي ان الحال في تركيا كحال باقي الدول التي ذهبت بإتجاه التطبيع وهو الفجوة بين الحالة الشعبية والمستوى السياسي، في تركيا ما لمسناه من الشعارت التي كان يرددها الناس والموقف تجاه القدس والقضية الفلسطينية تؤكد بأن المزاج الشعبي في تركيا رافض تماما لأي علاقة مع الإحتلال الصهيوني ورافض تماما لمحاولات تطبيع هذه العلاقات وبأن الشعب التركي يقف الى جانب فلسطين وقضيتها.

واضاف مراسلنا: بالامس تجولنا في عدد من الفعاليات الخاصة بيوم القدس العالمي استمعنا الى الهتافات والشعارات التي كان يرددها المشاركون في هذه المسيرات والتقينا بمجموعة حتى من قادة الاحزاب السياسية والناشطين والفاعلين في الحياة السياسية على مستوى الاحزاب جميعهم كان يؤكد بان الحل الوحيد تجاه القضية الفلسطينية هو رفض الاحتلال وبأن هذه الانتهاكات الصهيونية ليست بسبب قوة الاحتلال بل بسبب دعم قوى التطبيع في المنطقة لهذا الكيان.

#القدس_هي_المحور