غرق 8 أطفال في أثناء عودتهم من العمل فجراً في مصر

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وصرّحت النيابة العامة بدفن الأطفال الثمانية، بعد انتشال قوات الإنقاذ النهري لجثامينهم، ونقلهم إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى إيتاي البارود الحكومي، وقد كانوا يتجمعون عقب الإفطار مباشرة منذ أول يوم في شهر رمضان، للذهاب إلى عملهم في مصنع لفرز وتعبئة البطاطس بقرية التوفيقية، التي تبعد نحو 5 كيلومترات عن قريتهم نكلا العنب التابعة لمركز إيتاي البارود.

وتضمنت قائمة الضحايا كلاً من: سالم محمد علي (12 عاماً)، ومحمد عبد المنعم شعبان (12 عاماً)، ومحمد أمين السيد (13 عاماً)، وعبد الرحمن رضا خليفة (14 عاماً)، وهادي هشام بدران (14 عاماً)، ومحمد سيد أحمد (14 عاماً)، وأحمد السيد طه (15 عاماً)، وأحمد عز الدين الأسيوطي (15 عاماً).

ووفقاً لشهود عيان، كان الأطفال يعودون من عملهم في الساعات الأولى من الصباح، بعد أن يتقاضوا جنيهات معدودة نظير عملهم اليومي، رغبة منهم في مساعدة أهاليهم البسطاء على الإنفاق، في ظل غلاء المعيشة، واستئجارهم عربة "تروسيكل" لتوصيلهم إلى المصنع، وإعادتهم إلى قريتهم عقب انتهاء عملهم.

إلى ذلك، شيّع الآلاف من أهالي قرية نكلا العنب جثامين الضحايا، حيث اتشحت القرية بالسواد حزناً على أطفالها، وتحولت شوارعها إلى سرادق عزاء مفتوح، بعدما خرج الأهالي جميعاً على المقابر لتشييع جثامين الضحايا إلى مثواهم الأخير، وسط صرخات وبكاء أسرهم.