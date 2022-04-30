'بلومبيرغ': الاتحاد الأوروبي سيقترح حظرًا على نفط روسيا نهاية العام

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ولفتت إلى أنّ "القرار بشأن العقوبات الجديدة، يمكن أن يتخذ مع حلول الأسبوع المقبل"، مشيرة إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي سيدفع باتجاه عزل المزيد من مصارف روسيا وبيلاروسيا عن نظام SWIFT".

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.