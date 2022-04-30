السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢
٠٣:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

'بلومبيرغ': الاتحاد الأوروبي سيقترح حظرًا على نفط روسيا نهاية العام

'بلومبيرغ': الاتحاد الأوروبي سيقترح حظرًا على نفط روسيا نهاية العام
السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "بلومبيرغ"، نقلًا عن مصادر، بأنّ "​الاتحاد الأوروبي​ سيقترح حظرًا على نفط روسيا نهاية العام، مع فرض قيود تدريجية على الواردات".

العالم ـ أوروبا

ولفتت إلى أنّ "القرار بشأن العقوبات الجديدة، يمكن أن يتخذ مع حلول الأسبوع المقبل"، مشيرة إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي سيدفع باتجاه عزل المزيد من مصارف روسيا وبيلاروسيا عن نظام SWIFT".

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

روابط ذات صلة

لافروف: العملية الخاصة هي رد فعل روسي على أفعال الناتو في أوكرانيا

لافروف: أمريكا و"الناتو" يبذلان كل ما في وسعهما لإطالة الأزمة الأوكرانية

الهند ترفض الانضمام إلى الإجراءات الأمريكية لمعاقبة روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ليبيا: تحذير من كارثة بيئية إثر توقف التصدير بميناء نفطي

قائد الثورة يوافق على عفو وتخفيف عقوبة عدد من المدانين

السنوار: التحية لإيران ولمرشدها وشعبها على دعمها لفلسطين والقدس

قائد بحرية الحرس الثوري : لن نسمح بالتطاول على مصالحنا الوطنية .. حدودنا البحرية بأفضل حال

ايران تدعو الى بدء الحوار السياسي اليمني – اليمني

الصحة العراقية: لم نسجل اي حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة