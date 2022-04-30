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تشريد المواطنين وهدم المنازل في السعودية

السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

لا يقتصر القمع فقط على الاعتقالات والضرب والاهانة فالقمع اعمق من هذا فهو يشمل ايضا تشريد المواطنين وفرض ضرائب مضافة هي الاعلى بالعالم.

العالم – خاص بالعالم

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