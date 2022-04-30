الإمارات تعلن عن تحديث إجراءات الدخول عبر منافذ الدولة المختلفة

العالم-الامارات

وفي التفاصيل، أعلنت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" و"الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ" عن تحديث إجراءات الدخول عبر منافذ الدولة المختلفة، حيث يتضمن التحديث الجديد السماح لمواطني دولة الإمارات دخول الدولة باستخدام الهوية الإماراتية، إضافة إلى السماح لمواطني دول مجلس التعاون الدخول إلى الإمارات باستخدام بطاقة الهوية أوالبطاقة الشخصية.

وأوضحت الهيئتان أن الإجراءات المحدثة تأتي في إطار تسهيل السفر بين مواطني دول مجلس التعاون، ودعما لاستراتيجية الدولة الرامية إلى المحافظة على صحة وسلامة المجتمع، وتماشيا مع جهود التعافي المستدام وعودة الحياة الطبيعية الجديدة.