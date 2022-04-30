شرطة بغداد تتوعد حاملي السلاح بطرق علنية بمذكرات قبض

العالم-العراق

وذكرت في بيان صحفي: "بين فترة وأخرى يظهر عدد من الأشخاص في مقاطع فديو تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يحملون السلاح بصورة علنية، حيث أن هذه التصرفات اللامسؤولة هي تجاوز واضح على السلم والأمن المجتمعيين، وأن أصحابها يقعون تحت طائلة القانون والحساب".



ودعت القيادة المواطنين إلى "الإدلاء بأي معلومات متوفرة عن هؤلاء الأشخاص عبر الاتصال بالخط الساخن لقيادة شرطة محافظة بغداد (427) المجاني" وأكدت أن "هوية المتصل ستكون طي الكتمان".



وتابعت: "كما سيتم استحصال الموافقات القضائية اللازمة وإلقاء القبض على المتهمين الظاهرين بمقاطع الفيديو المذكورة، لينالوا جزاءهم العادل، ويكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه فرض الفوضى ومحاولة إرعاب المواطنين والتجاوز عليهم".