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إعلام إسرائيلي: العمليات الحالية حصيلة "حارس الأسوار".. حماس انتصرت

إعلام إسرائيلي: العمليات الحالية حصيلة
السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت، أنّ موجة العمليات الحالية في فلسطين المحتلة "زُرعت بذورها في عملية حارس الأسوار (سيف القدس) التي غيرت النطاق الجيوسياسي لحماس وانتصارها على مستوى الوعي".

العالم - فلسطين

وقال مستشار منسق أنشطة الحكومة بالمناطق الفلسطينية لقناة "كان"، الون ابيتار سابقاٍ: "إذا كنا نتحدث عن موجة العنف الحالية، فإنّ بذورها زرعت في عملية حارس الأسوار"، مشيراً إلى أنّ "حماس ترى بعملية حارس الأسوار (سيف القدس) أنّها غيرت النطاق الجيوسياسي وتأثير حماس على مناطق أخرى، ليس قطاع غزة، بل في داخل إسرائيل وخارجها".

وتابع: "جبل الهيكل (الحرم القدسي) احتُل على يد حماس وهو ليس احتلال مادي وإنّما احتلال على مستوى الوعي، وفي احتلال الوعي حماس انتصرت".

ويوم أمس، قتل حارس مستوطنة "أريئيل"، بعد إطلاق مقاومين النار في اتجاهه، من مسافة صفر، وانسحابهم من المكان.

وتتواصل العمليات الفدائية التي ينفذها الفلسطينيون في الداخل المحتل رداً على الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والمسجد الأقصى.

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