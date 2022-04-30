زاخاروفا: العديد من مستشاري البيت الأبيض ينوون الاستقالة

العالم ـ أوروبا

وكتبت زاخاروفا عبر حسابها على "تليغرام"، اليوم السبت: "الجميع يركضون، وفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، بدأ تدفق كبار المسؤولين من البيت الأبيض، ونسب الخبراء في الولايات المتحدة سبب ذلك للحالة المزاجية المتدنية على خلفية انعدام الثقة في الإدارة وبشكل شخصي في بايدن".

وشددت زاخاروفا على أن "الكثير من الناس (في الإدارة) سئموا على مدار العام".

وأردفت زاخاروفا: "ولذلك، في إشارة إلى وسائل الإعلام الأمريكية، أشارت زاخاروفا إلى أن كبير مستشاري بايدن للعلاقات العامة، سيدريك ريتشموند سيستقيل، وأن كبير مستشاري المناخ للرئيس الأمريكي، جينا مكارثي، ومسؤولين آخرين في الإدارة كانوا يخططون للمغادرة".

وقال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في 24 نيسان/أبريل، إن الإدارة الحالية تدمر البلاد، بعد أن وصلت إلى السلطة نتيجة انتخابات مزورة. مؤكدا أن ارتباك الرئيس جو بايدن سيقود البلاد إلى الجحيم.

وأضاف ترامب: "الحقيقة هي أن الانتخابات تم تزويرها وسرقت.. والآن يتم تدمير بلدنا.. البلد يتم تدميره، وفي طريقه إلى الجحيم. لم يكن هناك أي شيء مماثل من قبل".