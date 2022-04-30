فيديو.. قوات الاحتلال تشن عمليات تفتيش واسعة لاعتقال او قتل منفذي عملية اريئيل

العالم - خاص بالعالم

منذ ساعات مساء الجمعة وحتى اللحظة تتحرك قوات الاحتلال الاسرائيلي على الارض في محافظة سلفيت وفي القرى المحيطة بحثا عن طرف خيط يوصلها الى المقاومين اللذين نفذا عملية بالقرب من مستوطنة ارئيل شمال الضفة الغربية والتي ادت الى مقتل حارس امن اسرائيلي.

الاحتلال خلال الساعات الماضية لم يترك بلدة او حيا او شارعا يظن الاحتلال ان المقاومين سلكاه الا وتم تفتيشه ومحاصرته.

قوات الاحتلال عمدت الى الحواجز العسكرية ومحاصرة البلدات القريبة من مستوطنة اريئيل بهدف اعتقال او اغتيال المنفذين.

وقال الكاتب والباحث السياسي عليان الهندي لقناة العالم: لا شك أن عملية اريئيل تعبر عن امرين الاول الطابع الفردي الذي تميز به النضال الفلسطيني خلال الاشهر الماضية والامر الآخر هو الجرأة غير المعهودة في القيام بمثل هذه العملية خاصة ان الحديث يجري حارس متيقظ.

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