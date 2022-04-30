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افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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مصادر عراقية: سقوط 3 صواريخ في محيط قاعدة عين الاسد لقوات الاحتلال الاميركي في الانبار غربي العراق
مصادر عراقية: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد للقوات الاميركية في محافظة الانبار غربي العراق وصفارات الانذار تدوي داخل القاعدة
مصادر صحفية عبرية: منفذا عملية أريئيل من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت وأحدهما ينتمي لحركة حماس، واعتقلا من منزليهما
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال داخل بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت
وسائل اعلام عبرية تقول إن الجيش الاسرائيلي اعتقل منفذي "عملية أريئيل" التي وقعت يوم امس
وزير الخارجية الايراني لنظيره في بروناي: الصوت الواحد للمسلمين في يوم القدس أهم مؤشر على حيوية اهداف فلسطين والمقاومة لتحرير القدس
يحيى السنوار: سنبدأ خلال الفترة القريبة القادمة بالتنسيق مع محور القدس كسر الحصار كسرا كاملا عن غزة
مصادر فلسطينية: إصابة فتى برصاص الاحتلال في بلدة الزبابدة جنوب جنين في الضفة الغربية
يحيى السنوار: سنبدأ خلال الفترة القريبة القادمة بالتنسيق مع محور القدس كسر الحصار كسرا كاملا عن غزة
يحيى السنوار: الضفة الغربية قادرة على ان يكون وزنها كبيرا في معادلة الصراع
وزير الخارجية الايراني لنظيره في بروناي: الصوت الواحد للمسلمين في يوم القدس أهم مؤشر على حيوية اهداف فلسطين والمقاومة لتحرير القدس
السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش
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