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جيش الإحتلال يزعم إلقاء القبض على منفذي عملية "أريئيل"

جيش الإحتلال يزعم إلقاء القبض على منفذي عملية
السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

زعم الناطق باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي إلقاء القبض على منفذي عملية مستوطنة أريئيل.

العالم- فلسطين

وقالت القناة 12 العبرية إن "قوة من اليمام والشاباك تمكنت من اعتقال منفذي عملية إطلاق النار في أريئيل بقرية قراوة بني حسان.

وأشارت إلى أنه جرى العثور بحوزتهم على السلاح الذي نفذت به العملية.

وكان جيش الاحتلال أعلن ترؤس قائد القيادة الوسطى لديه اجتماعًا مع قائد فرقة الضفة الغربية والشاباك والشرطة الإسرائيلية، لتقييم الوضع عقب عملية أرئيل.

‏وأكد أنه "سيواصل مطاردة المنفذين وفرض تطويق على سلفيت كما تجري أعمال تفتيش في مدخل ومخرج المدينة".

يُذكر أن اثنين من المقاومين يحملان بندقية من نوع (كارلو) نفذا مساء أمس، عملية إطلاق النار تجاه حارس مستوطنة "أرئيل" ما تسبب بمقتله فورًا، ثم انسحبا من المكان.

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