الدفاع الروسية: تدمير 17 منشأة عسكرية اوكرانية

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وأعلن بيان الدفاع الآتي: دمرت صواريخ عالية الدقة تابعة للقوات المسلحة الروسية خلال النهار 17 منشأة عسكرية في أوكرانيا بينها: 8 نقاط تحصين و8 مناطق تمركز للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، ومستودع أسلحة ومركز قيادة، و5 مواقع إطلاق نار لمنشآت مدفعية وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة".

تابع البيان: "وضرب سلاح الجو الروسي نقطتي تحكم و9 مناطق تمركز للقوات والمعدات العسكرية و5 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والوقود في بلدات سيفيرودونيتسك وتشيرفونوي وبيلوغوري".

ووفقا للبيان: "خلال اليوم ، تم قتل أكثر من 200 قومي أوكراني متطرف وتدمير 23 وحدة من المركبات المدرعة الأوكرانية نتيجة الضربات عالية الدقة".

وقال البيان المسائي: "أسقط الدفاع الجوي الروسي طائرة سو-25 أوكرانية في خيرسون، وتم تدمير طائرتين أوكرانيتين بدون طيار، واعتراض 12 قذيفة من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "سميرتش" في جمهورية دونيتسك".

واختتم البيان: "في المجموع، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 143 طائرة حربية و112 مروحية، و660 طائرة دون طيار، و279 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و678 2 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و308 راجمة صواريخ، و1196 مدفعية ميدانية ومدافع هاون فضلا عن تدمير 2503 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".