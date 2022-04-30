السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

في بيانها المسائي حول خسائر القوات الأوكرانية..

الدفاع الروسية: تدمير 17 منشأة عسكرية اوكرانية

الدفاع الروسية: تدمير 17 منشأة عسكرية اوكرانية
السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

أحصت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في بيانها المسائي خسائر القوات الأوكرانية في اليوم الـ66 للعملية العسكرية الروسية الخاصة.

العالم ـ أوروبا

وأعلن بيان الدفاع الآتي: دمرت صواريخ عالية الدقة تابعة للقوات المسلحة الروسية خلال النهار 17 منشأة عسكرية في أوكرانيا بينها: 8 نقاط تحصين و8 مناطق تمركز للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، ومستودع أسلحة ومركز قيادة، و5 مواقع إطلاق نار لمنشآت مدفعية وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة".

تابع البيان: "وضرب سلاح الجو الروسي نقطتي تحكم و9 مناطق تمركز للقوات والمعدات العسكرية و5 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والوقود في بلدات سيفيرودونيتسك وتشيرفونوي وبيلوغوري".

ووفقا للبيان: "خلال اليوم ، تم قتل أكثر من 200 قومي أوكراني متطرف وتدمير 23 وحدة من المركبات المدرعة الأوكرانية نتيجة الضربات عالية الدقة".

وقال البيان المسائي: "أسقط الدفاع الجوي الروسي طائرة سو-25 أوكرانية في خيرسون، وتم تدمير طائرتين أوكرانيتين بدون طيار، واعتراض 12 قذيفة من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "سميرتش" في جمهورية دونيتسك".

واختتم البيان: "في المجموع، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 143 طائرة حربية و112 مروحية، و660 طائرة دون طيار، و279 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و678 2 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و308 راجمة صواريخ، و1196 مدفعية ميدانية ومدافع هاون فضلا عن تدمير 2503 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".

روابط ذات صلة

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 18 مسيرة أوكرانية

زيلينسكي يتحدث عن أخطر ساعات حياته

الدفاع الروسية تعلن تدمير 112 منشأة عسكرية أوكرانية

نقطة تفتيش حدودية في كورسك الروسية تتعرض لقذائف هاون دون وقوع أضرار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إردوغان يغازل الإحتلال: لا مصلحة بقطع العلاقة مع "إسرائيل"!

العراق.. صاروخان يستهدفان محيط قاعدة عين الاسد

تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. العمليات المنفردة وتأثيرها على كيان الاحتلال

في بيانها المسائي حول خسائر القوات الأوكرانية.. الدفاع الروسية: تدمير 17 منشأة عسكرية اوكرانية

العراق..إصابة جنديين بـ"تعرض داعشي" في الأنبار

بيلاروسيا: الناتو يرى أوروبا الشرقية مسرحا محتملا للعمليات العسكرية