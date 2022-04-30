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محافظ الحسكة يلغي العطل في المخابز الحكومية طيلة ايام عيد الفطر

السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

القامشلي (العالم) ‏30‏/04‏/2022 - بعد 20 يوما، عادت المخابز الحكومية في مدينتي الحسكة والقامشلي إلى العمل بعد الحصار الذي فرضته عليهم مجموعات قسد المدعومة أمريكيا، وأزيلت الحواجز الأسمنتية على مداخل مركزي المدينتين، بعد جهود حكومية مكثفة.

العالم - خاص بالعالم

فبعد جهود حكومية حثيثة على مدار 20 يوما دخل الطحين الى مخبزي البعث في القامشلي والمساكن في الحسكة وعادا الى العمل بعد الحصار الذي فرضته مجموعات قسد المدعومة اميركيا ما تسبب بأزمة خانقة لدى الاهالي في تأمين مادة الخبز.

وقال مدير مخبز البعث الآلي في القامشلي سطام خليل محمود لقناة عالم: في تاريخ 8/4 توقف المخبز ولمدة 20 يوما استؤنف العمل بتاريخ 28/4 مساء، المواطن ذاق الامرين نتيجة شح مادة، مخبز البعث ينتج حوالي 30 طنا من الخبز، هذا الشي عندما انفقد اثر بالتأكيد على المواطن الذي كان يحصل على مادة الخبز بصعوبة بالغة وبأسعار مضاعفة.

واضاف خليل لقناتنا: بعدما تم تشغيل المخبز امس توفرت المادة بشكل افضل من السابق بكثير.

المخابز عادت الى العمل بوتيرة انتاجية كبيرة وخاصة بعد توجيه مباشر من محافظ الحسكة بإلغاء العطل المقررة للعاملين في هذه المخابز الحكومية بغية تخديم المواطنين وتقديم مادة الخبز طيلة ايام عيد الفطر السعيد.

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