فيديو.. السنوار يشيد بالدعم الإيراني وإجماع على مقاومة الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

في حضرة القدس الشريف ويومها اقامت حركة حماس في قطاع غزة احتفالا تحدث فيه رئيس الحركة يحيى السنوار دعا خلاله الجميع الى الاستعداد والجهوزية للدفاع عن المقدسات. من جانب اخر حيا السنوار الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومسؤوليها الذين لم يترددوا ببذل كل غالي ورخيص من أجل القدس.

وقال السنوار: لله دركم في الجمهورية الاسلامية في ايران بدءا من المرشد ومرورا بالرئيس والحكومة وبقائد الحرس الثوري وبكل اهلنا في ايران الذين خرجوا وعبروا انهم مع القدس ولن يترددوا في بذل كل غال ورخيص من اجل القدس.

وتأتي تلك المواقف الفلسطينية عقب عملية بطولية اخرى للاسود المنفردة نفذها مقاومان فلسطينيان قتلا خلالها حارس أمن اسرائيلي قرب مدخل مستوطنة أرئيل الشديدة التحصين قرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.. عملية ستضع مصداقية جيش الاحتلال على المحك امام مستوطنيه، حيث فشل مرة اخرى في حمايتهم.

وضمن تصديها للاعتداءات الاسرائيلية اعلنت كتيبة جنين في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مجاهديها تصدوا لعملية تسلل وحدات اسرائيلية خاصة في منطقة الجابريات غرب مخيم جنين، وأجبروهم على الانسحاب بعد إمطارهم بوابل من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وشيعت جماهير الشعب الفلسطيني واهالي عزون في الضفة الغربية المحتلة جثمان الشهيد الأسير المحرر يحيى علي عدوان، الذي قتلته قوات الاحتلال الاسرائيلية ليلة السبت خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام البلدة.

في المواقف أشاد حزب الله بالعملية البطولية في مستعمرة ارئيل، التي تؤكد تصميم الشعب الفلسطيني المقاوم على مواجهة الاحتلال والدفاع عن نفسه ومقدساته بكل الوسائل المتاحة.

بدوره بين أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن عملية أرئيل البطولية التي قُتل فيها جندي صهيوني هي هدية قدمها الشعب الفلسطيني لكل الأحرار في يوم القدس.

كما باركت الفصائل الفلسطينية العملية البطولية في مستوطنة أرئيل. وقالت لجان المقاومة ان العملية البطولية ردٌ طبيعي ومشروع على إرهاب العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات .

وخلال شهر قتل 15 إسرائيليًا مع بداية موجة عمليات الاسود المنفردة داخل مدن الداخل الفلسطيني المحتل، إلا أن عملية الليلة وقعت في الضفة الغربية المحتلة.

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