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وزير الخارجية الايراني يؤكد لنظيره الافغاني بالوكالة ضرورة اتخاذ كابل الاجراءات الامنية لاحتواء التهديدات المحتملة ضد بعثات ايران في افغانستان

السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

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