وسط توغل واسع.. غارات تركية جديدة على شمال العراق

العالم-العراق

وقد أوردت وسائل اعلام عراقية فجر الأحد ان القوات التركية الغازية نفذت غارات جوية عنيفة بالطائرات والمروحيات على منطقة العمادية في محافظة دهوك في شمالي العراق.

وفيما تنفذ تركيا منذ أيام عمليات عسكرية واسعة تحت مسمى "القفل المخلب" داخل الاراضي العراقية في الشمال، تؤكد مصادر عراقية ان الجيش التركي أقام حتى الان 36 قاعدة ومقرا عسكريا في شمالي العراق بدعوى مكافحة عناصر حزب العمال الكردستاني وان بعض هذه القواعد والمقرات هي في عمق 80 و40 كيلومترا داخل الاراضي العراقية في محافظتي نينوى وشمال الموصل.

وللجيش التركي الان 36 نقطة عسكرية في محافظة دهوك و9 نقاط في منطقة العمادية و24 نقطة في مناطق زاخو وهفتين و3 نقاط عسكرية اخرى في منطقتي زناري كيسته وكاني ماسي بالاضافة الى 3 قواعد عسكرية في العمادية وزاخو وبعشيقة و كذلك 3 مقرات للاستخبارات التركية في عمق العراق.