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وزيرا خارجية اميركا واوكرانيا يناقشان عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى كييف

وزيرا خارجية اميركا واوكرانيا يناقشان عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى كييف
الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، شروط عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى مساعدة مالية لكييف بقيمة 33 مليار.

العالم-الاميركيتان

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها يوم السبت، إنه خلال المفاوضات، ناقش بلينكن ووزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا شروط وأحكام عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا، وكذلك مساعدة كييف بمبلغ 33 مليار دولار.

وأجريت المفاوضات يوم السبت عبر الهاتف. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن وزارته قدمت تحديثا لخطط عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا، بما في ذلك الزيارات الأولى إلى لفوف هذا الأسبوع، وكذلك خطط العودة إلى كييف في أقرب وقت ممكن.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس يوم الأربعاء إلى الموافقة على مساعدات لأوكرانيا بقيمة 33 مليار دولار، تشمل أكثر من 20 مليار دولار كمساعدات عسكرية و8,5 مليار دولار كمساعدات اقتصادية و3 مليارات دولار كمساعدات إنسانية. وطلب الزعيم الأمريكي من الكونغرس الموافقة على الطلب في أسرع وقت ممكن.

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وزيرا خارجية اميركا واوكرانيا يناقشان عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى كييف

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