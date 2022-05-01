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رئيس الطيران المدني: الخطوط الجوية الايرانية ستزيد رحلاتها الى اوروبا

رئيس الطيران المدني: الخطوط الجوية الايرانية ستزيد رحلاتها الى اوروبا
الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

 اعلن رئيس منظمة الطيران المدني في الجمهورية الاسلامية الايرانية الكابتن محمد محمدي بخش بان شركة الخطوط الجوية الايرانية (ايران اير) ستزيد رحلاتها الجوية الى اوروبا في العام الجاري.

العالم - ايران

وقال الكابتن محمدي بخش في تصريح له السبت خلال مراسم تقديم المسؤول الجديد لشركة الخطوط الجوية الايرانية الكابتن شمس الدين فرزادي بور: ان الطيران المدني الايراني يتضمن برنامج عمله في العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس) عمليات نقل الحجاج والتخطيط لتنظيم رحلات جوية بمناسبة اربعينية الامام الحسين (ع) والبدء برحلات العتبات المقدسة وسوريا وكذلك زيادة المسارات الاوروبية.

واضاف: انه خلال فترة الـ 141 يوما الماضية على بدء الحكومة مهام عملها تحققت انجازات مهمة وتم الاخذ بنظر الاعتبار في الموازنة اصلاح الهيكلية التنظيمية وتوسيع الاسطول البحري والاهتمام بالتدريب والتعاون مع المراكز المعرفية والنظر برؤية خاصة للابحاث في برنامج العام ونامل بان نحقق ذلك في العام الجاري.

وقال: ان العام الجاري سيكون عام بلوغ الخطوط الجوية الايرانية الذروة وتوسيع المفاهيم الاقتصادية وتعزيز البنية التحتية والتحليق لنقاط بعيدة وتنمية المعرفة والتكنولوجيا.

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