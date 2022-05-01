ما هو الامر الذي يستبقه اردوغان ويزور السعودية؟

خاص بالعالم

وقال نورالدين في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان استطلاعات الرأي منذ اكثر من سنة ولحد الان تعكس تراجعا مضطرا في شعبية حزب العدالة والتنمية، ما يعني ان المعارضة التركية يمكن لها ان تهزم اردوغان بسهولة، واذا انضم حزب الشعب الديمقراطي الكردي الى المعارضة فستكون هزيمة اردوغان محتومة منذ الآن.

واوضح نورالدين، ان حركة اردوغان القيام بزيارة السعودية تأتي من اجل انعاش الاقتصاد التركي تمهيداً للاستحقاق الانتخابي بعد سنة من الان، مشيراً الى ان التراكمات التي حصلت منذ سنة تظهر ان الازمة التركية ليست فقط ازمة مالية حتى لو تحسن الاقتصاد التركي، بل اصبحت ازمة ذهنية بقدرة السلطة الحاكمة على ادارة البلاد بعيداً عن الحسابات الشخصية او حسابات الاسرة الحاكمة او احتكارات الرأس المالية المحيطة باردوغان.