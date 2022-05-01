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شاهد: فرق تطوعية تساهم باعداد اكبر مائدة افطار في طهران

الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

امتدت في العاصمة الإيرانية طهران مائدة إفطار بحضورِ اكثرَ من أربعةِ آلافِ صائم لترويجِ ثقافةِ الإفطار البسيطة، وتكريمِ الأيتام والأطفالِ المحرومين، وتعزيزِ الانسجامِ والتعاطف لدى الإيرانيين.

خاص بالعالم



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شاهد: فرق تطوعية تساهم باعداد اكبر مائدة افطار في طهران