القدس هي المحور، ومسيّرة جنين واردوغان في السعودية

في ايران اكد الايرانيون مرة جديدة على دعمهم وتمسكهم بالقضية الفلسطينية لانها قضية عالمية وقضية حق.

وفي يوم القدس العالمي رسالة من قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد علي خامنئي باللغة العربية للفلسطينيين.

اية الله خامنئي وجه رسالة ايضا للدول التي تتلهف للتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي وتبتعد عن القضية الأحق والمحورية.

طبعا تفاعل واسع جدا على مواقع التواصل وتحديدا توتير مع مناسبة يوم القدس العالمي.

هنا لدينا تغريدة من حساب "دكتور إم" الذي كتب: علموا اولادكم ان فلسطين محتلة وان القدس مغتصب وان الكيان الصهيوني هو عدونا الاول وانه لا يوجد دولة اسمها اسرائيل وان الاقصى هو ثاني قبلتنا ومحور شهادتنا وان اليها لعائدون باذن الله.

"ابو حمزة" من فلسطين علق على فعاليات يوم القدس العالمي في اليمن: من عنده نقص من رجولة وإخلاص وإنتماء وتضحية وصبر وجهاد ونصر فليقتبسه من الشعب اليمني العظيم فهنا مصانع الرجال.. المسيرات الأضخم عالمياً.

اما الناشطة الروسية "كاساندرا كوزلوف" فعلقت ايضا على هذه الصورة ليوم القدس في اليمن وكتبت: لفتت انتباهي هذه الحشود المليونية الجنونية! من الكتابة في الفيديو أرى ان المكان صنعاء في اليمن ماذا يعني يوم القدس العالمي. هل يعني أن هذا تضامن مع الفلسطينيين. وهل هذه صنعاء التي عليها الحرب؟ يا الهي ما هذا؟ كيف سيكون لو لم تكن عليها الحرب؟ أيقنت الآن أن اليمن عظيم.

لا تكتمل فعاليات يوم القدس العالمي بدون هدية بسيطة لكيان الاحتلال الاسرائيلي. الهدية هذا العام هي الطائرة المسيرة جِنين التي كشفت عنها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي والتي دخلت في الخدمة لمواجهة الاحتلال.

من التعليقات المتعلقة بالمسيرة جنين لدينا تعليق من "توفيق الحميري" وفيه: هذا الانجاز يمثل اضافة قتالية نوعية للمقاومة الفلسطينية ويعكس مستوى الإرادة والاعداد المتقدم لتحقيق وعدالله والانتصار على كيان العدو الصهيوني.

"شفا سليماني" هذا الحساب كتب بدوره: بعد صاروخ ستريلا، المقاومة الفلسطينية تدخل الخدمة طائرة جنين المسيرة في ظرف حساس لتقلب ميزان القوى وتحقق الردع الفلسطيني بتحريم أجواء غزة على طيران الاحتلال الصهيوني.

اما "فيصل عثمان" فعلق: ألا يستحي حكام الدول العربية وهم يرون غزة المحاصرة تصنّع الطائرات المسيّرة تناجز بها العدوّ، وهم في دولهم المستقلة عجزوا عن توفير الحليب والخبز؟

حوالي اربع سنوات شغل فيها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان العالم بقضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ورفع سقف هجومه على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان واتهمه مباشرة بقتل خاشقجي. ماذا حصل بعد كل هذا؟ اردوغان في الرياض يحتضن ولي العهد السعودي. وماذا عن خاشقجي، مات قضاء وقدر كما يعلق بعض الناشطين.

انتقادات كثيرة من الناشطين لسياسة الرئيس التركي التي تتخلى عن المبادئ من اجل المصلحة بحسب الناشطين.

"ماهر دياب" علق في هذا السياق: يا من تجدون فى اردوغان النجاة ورفع راية الحق والظلم لا تنسوا بانه تنازل عن دم خاشقجي تمسكوا بالله.

"عبدالله" بدوره علق: اكبر منتفع متعدد الوجوه هو اردوغان سلطانكم المعظم الدنيا عنده بيزنس يبيع اي شيء بما فيهم خاشقجي.

نختم مع محمود المصري" الذي غرد: باع دم خاشقجي وبعدها باع القدس وباع المعارضين والآن باع قنوات المعارضة وغدا سيعتقل من تبقى من المعارضين، انه السلطان أردوغان يا سادة.